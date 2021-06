Operadores piden evaluar problemas

El presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), José Antonio García Fuentes, comentó que no tienen respuesta del Administrador de la aduana para sentarse a evaluar las problemáticas que a diario se presentan en los accesos y módulos del Puente.

NUEVO LAREDO, TAM.- Dialogar para mejorar el servicio y solucionar las problemáticas, propone la UFO al Administrador de la aduana de Nuevo Laredo, quien no responde a la solicitud de reunirse con la agrupación de operadores.

Desde hace 3 meses solicitaron dialogar con el Administrador Raymundo Bautista Contreras pero hasta el día de ayer no tienen fecha para ser escuchados.

Desde el lunes 1 de marzo oficialmente la aduana neolaredense es administrada por el coronel en retiro Raymundo Bautista Contreras, y la UFO considera necesario dialogar con el Administrador para mejorar el funcionamiento de todas las instalaciones.

Más personal en los módulos de exportación e importación y que regresen los camiones vacíos al Puente Internacional 3, son las principales peticiones de la UFO.

En resumen, dijo que todo sigue igual porque en las mañanas abren pocos kilómetros, pero en la tarde abren más módulos para despachar y se agiliza un poco el tránsito de los camiones de carga.

Finalmente, puntualizó que el único interés es mejorar el servicio y sea en beneficio de todos, desde agentes, empresas transportistas y de los operadores.

̈ Queremos trabajar en mejores condiciones, con más módulos abiertos y que a todos nos beneficie porque somos los que vivimos de la actividad del comercio exterior. Nuestro único propósito es dialogar y que entre todos mejoremos´, planteó.

LLEGA EN MARZO

