Ombudsman de México denuncia “patrón” en actos de tortura cometidos por la Marina y la Fiscalía

El documento publicado el viernes es una recomendación de carácter no vinculante

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México publicó el viernes un documento en el que consideró acreditado “un patrón en la comisión de actos de tortura” por parte de la Marina y de la Fiscalía Federal en seis estados entre los años 2010 y 2012.

Aunque el informe se refiere a violaciones a los derechos humanos cometidas contra siete personas, las denuncias y quejas por torturas en México han continuado, tanto por parte de Naciones Unidas en casos emblemáticos —como la desaparición de 43 estudiantes en 2014—, como por casos más recientes contra la Marina.

El documento publicado el viernes es una recomendación de carácter no vinculante que y pide la compensación de las víctimas —seis hombres y una mujer— por las torturas cometidas por 24 servidores públicos de la Marina y la entonces Procuraduría General de la República, entre los que hubo violencia sexual.

Los dictámenes confirmaron lesiones físicas y afectaciones psicológicas y “evidencian una posible coacción para que las víctimas se auto incriminaran” en delitos, indicó la Comisión en un comunicado.

En junio de este año, la Suprema Corte ordenó la puesta en libertad de una mujer encarcelada durante 19 años por secuestro y que denunció que su confesión se había dado bajo tortura.

En ese caso, el Instituto Federal de Defensoría Pública indicó que la obtención de pruebas bajo tortura era una de las violaciones más persistentes del sistema penal.

Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la Comisión ha sido criticada por haber tomado un giro hacia el oficialismo del partido Morena —al que también pertenece la actual mandataria Claudia Sheinbaum— y reducir sus críticas a las Fuerzas Armadas.