Omar Chaparro lanza adelanto de la película de Pedro Infante

Un día como hoy pero de 1917 nació mi más grande ídolo, nuestro icono del cine nacional Pedro Infante, por eso hoy en su #102aniversario Les quiero dar esta noticia que me tiene más que ilusionado: “Como Caído del Cielo” la historia de Pedro Guadalupe Ramos, el segundo mejor imitador de Pedro Infante llegará a Netflix el 24 de diciembre!!! les comparto un adelanto del tema musical que co-escribí con el maestro Jorge Avendaño “De qué me sirve el cielo”. Espero les guste 🙏🏻. . . Una película dirigida por @pepesuccess @latalancon @unlunar @angelicamariaoriginal @flaco.in @lauradeita10 @axelricco @itza.sodi #ComoCaídoDelCielo #PedroInfante #Netflix #DeQueMeSirveElCielo #CineDeOro #Tributo #Musica #Mexico #Homenaje