Ofrecen capacitación digital a los maestros

NUEVO LAREDO, TAM.- Son cuatro cursos de capacitación digital los que se ofrecen a los maestros de educación básica en este último mes de clases a distancia.

Edgar Gregorio González Cervera, coordinador Regional del Centro Estatal de Tecnología Educativa tenemos cuatro cursos que la Secretaría de Educación en Tamaulipas a través del Centro Estatal de Tecnología Educativa invita a participar a distancia, modelo que se ha estado utilizando desde el inicio de la contingencia en presencial no tenemos nada. Son cuatro cursos muy buenos, tenemos el Google Classroom, Aulas virtuales con Moodle, Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e Introducción a Corel Draw.

Las inscripciones para estos cuatro cursos solamente serán hasta este 6 de junio. El periodo de ejecución será del 8 al 25 de este mes.

“Estos cursos son muy buenos porque son parte de las herramientas que a diario están utilizando. Hemos tenido mucha demanda, de hecho hay maestros que se han quedado rezagados, se tienen que esperar a que se creen otros grupos, ya que son a nivel estado”, declaró.

Reveló que antes de las pandemia de Covid 19, más del 70 por ciento de maestros no utilizaban las herramientas digitales que se ofrecían.

“Un 75 por ciento de los maestros no utilizaban estos cursos, pero el hecho de tener que trabajar a distancia, aunque no sea obligatorio por parte de la Secretaría de Educación, los maestros buscaron opciones para poder solucionar la problemática de no estar frente a los alumnos”, concluyó.