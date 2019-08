Ofrece Duarte a Fiscalía pruebas contra Peña

El veracruzano ofreció declarar contra el ex Presidente y varios de sus colaboradores.

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier Duarte ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) entregarle pruebas sobre el dinero que desvió desde el Gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, el mes pasado el ex Gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la Fiscalía, en la que, a cambio, pide que la información y evidencias que proporcione no sean utilizadas contra sus ex colaboradores.

El veracruzano ofreció declarar contra el ex Presidente y varios de sus colaboradores, a quienes asegura que también entregó dinero para fines electorales.

Esta solicitud para iniciar una negociación de beneficios no ha sido respondida hasta el momento por la FGR.

Fuentes allegadas al caso que pidieron no ser citadas dijeron que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero está a la espera de que Duarte dé el primer paso y presente las evidencias con las que dice contar, para valorarlas al igual que su petición.

Los delitos electorales que podrían ajustarse al caso tienen en promedio un plazo cinco años de prescripción y el caso que plantea a la Fiscalía refiere hechos ocurridos hace siete.

En el 2012, el PRD acusó un presunto financiamiento de Duarte a la campaña de Peña, luego de que el 27 de enero de ese año la entonces PGR aseguró en el Aeropuerto Internacional de Toluca 25 millones de pesos en efectivo a dos colaboradores del entonces Gobernador.