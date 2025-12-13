El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.50
EN VIVO

Ocasiona accidente en Degollado y Guatemala tras invadir vía

Dejando como saldo daños materiales en dos unidades, sin que se reportaran personas lesionadas

Al invadir la vía de preferencia, el Nissan Versa impactó a la camioneta Honda CR-V, que transitaba de sur a norte por la avenida Santos Degollado, provocando el choque en la intersección. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vehicular se registró en el cruce de la avenida Santos Degollado y la calle Guatemala, dejando como saldo daños materiales en dos unidades, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance involucró a un Nissan Versa modelo 2019, conducido por Guadalupe Enedina, de 43 años, y una camioneta Honda CR-V manejada por María del Rosario, de 72 años.

De acuerdo con la información recabada por la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el Nissan Versa circulaba de poniente a oriente por la calle Guatemala cuando su conductora intentó incorporarse a la avenida Santos Degollado. En su declaración, señaló que un vehículo le cedió el paso por el carril izquierdo; sin embargo, al avanzar por el carril derecho no se percató de la presencia de la Honda CR-V.

Al invadir la vía de preferencia, el Nissan Versa impactó a la camioneta Honda CR-V, que transitaba de sur a norte por la avenida Santos Degollado, provocando el choque en la intersección.

Agentes viales acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades, además de coordinar el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar las vías de preferencia y extremar precauciones al incorporarse a cruceros con alto flujo vehicular, a fin de prevenir este tipo de accidentes.

Inicia la UAT su período vacacional de invierno
¡Preparen las trompetas! Edwin Díaz llega para iniciar su nueva etapa con los campeones Dodgers

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.