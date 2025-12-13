Ocasiona accidente en Degollado y Guatemala tras invadir vía

Dejando como saldo daños materiales en dos unidades, sin que se reportaran personas lesionadas

Al invadir la vía de preferencia, el Nissan Versa impactó a la camioneta Honda CR-V, que transitaba de sur a norte por la avenida Santos Degollado, provocando el choque en la intersección. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Al invadir la vía de preferencia, el Nissan Versa impactó a la camioneta Honda CR-V, que transitaba de sur a norte por la avenida Santos Degollado, provocando el choque en la intersección. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vehicular se registró en el cruce de la avenida Santos Degollado y la calle Guatemala, dejando como saldo daños materiales en dos unidades, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance involucró a un Nissan Versa modelo 2019, conducido por Guadalupe Enedina, de 43 años, y una camioneta Honda CR-V manejada por María del Rosario, de 72 años.

De acuerdo con la información recabada por la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el Nissan Versa circulaba de poniente a oriente por la calle Guatemala cuando su conductora intentó incorporarse a la avenida Santos Degollado. En su declaración, señaló que un vehículo le cedió el paso por el carril izquierdo; sin embargo, al avanzar por el carril derecho no se percató de la presencia de la Honda CR-V.

Al invadir la vía de preferencia, el Nissan Versa impactó a la camioneta Honda CR-V, que transitaba de sur a norte por la avenida Santos Degollado, provocando el choque en la intersección.

Agentes viales acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades, además de coordinar el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar las vías de preferencia y extremar precauciones al incorporarse a cruceros con alto flujo vehicular, a fin de prevenir este tipo de accidentes.