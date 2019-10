Obstaculiza el SAT trámite para obtener firma electrónica

CD. VICTORIA, TAM.- Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que entrarán en vigor en 2020 contienen nuevos candados que endurecen los requisitos del SAT para obtener la firma electrónica haciendo este trámite ya complicado extremadamente difícil, señaló Christian Pérez Cosío.

“A partir de esa fecha, será más fácil sacar un permiso para portar un arma de fuego, que tramitar la firma electrónica del SAT”, destacó el Secretario Técnico de la Federación Estatal de Cámaras Nacionales de Comercio, en Tamaulipas, FECANACO.

Uno de los trámites más difíciles para un contribuyente es la obtención de la firma electrónica ya que las ello, piden desde datos de geolocalización hasta biométricos, como huellas dactilares o lectura del iris del ojo, comentó.

Señaló que además, con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, para 2020 no se otorgará la firma electrónica cuando los contribuyentes no acrediten plenamente sus datos de identidad, domicilio y situación fiscal.

Esta situación que pudiera llevar a excesos, abusos y hasta discriminación por parte de la autoridad a los ciudadanos al negarles un derecho básico y universal como lo es poder tributar legalmente, sostuvo.

Agregó que todo esto está encaminado a endurecer las reglas fiscales limitar el manejo de efectivo y la evasión fiscal pero la rudeza con la que está actuando el SAT podría provocar un efecto adverso que nos regrese a la era de guardar el dinero bajo el colchón por miedo al terrorismo fiscal emanado desde el gobierno.

El líder empresarial apuntó que las agresivas políticas en materia fiscal que está implantado el gobierno federal aunado a los riesgos de operar dentro de la “legalidad” podrían alentar masivamente a los empresarios a operar más con efectivo fuera de la vista de la SHCP y regresarnos a la época de guardar el dinero en efectivo y no en la banca.

“La firma electrónica se conforma por un archivo electrónico en donde viene encriptada información del causante, como sus huellas digitales, fotografía de su iris y fotografía de su cara y es indispensable para poder facturar”, concluyó.