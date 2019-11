Obligó John a Williams a rehabilitarse

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Robbie Williams reveló que Elton John lo obligó a entrar a un programa de rehabilitación luego de aparecer en su casa borracho, reportó Daily Mail.

Williams contó algunas de sus anécdotas más privadas sobre su vida como alcohólico en el programa de Jonathan Ross, en el que dijo que el intérprete de “Rocketman” le ayudó a cambiar su vida.

“(Elton John) Realmente trató de ayudar. En los primeros días, cuando estaba sobrio por primera vez, hubo una semana en la que tuve que ir a rehabilitación y tuve dos grabaciones para mi primer álbum, una de ellas era ‘Angels’ y la otra ‘Let Me Entertain You'”, relató el famoso.

“Iba a hacer estas voces y luego iba a rehabilitación. Elton me invitó a su casa a escuchar el trabajo que había hecho hasta ahora. Esa mañana me subí a un taxi negro y tenía este juego que solía jugar donde me detenía en cada bar que veía y me tomaba media pinta”.

Williams dijo que esa jornada tomó 10 pintas antes de llegar al estudio, y que terminó debajo de la mesa mezcladora para tomar una copa de vino tinto antes de ir a la casa de John, quien lo había citado a las 15:00 horas.

Añadió que cuando llegó al hogar del intérprete de “I’m Still Standing”, tenía la ropa manchada por comida y vino tinto, por lo que John le dijo que tenía que ir a rehabilitación en ese instante.

“No puedo ir a rehabilitación ahora, iré la próxima semana. Y él dijo: ‘No, tienes que ir a rehabilitación ahora’, y yo dije: ‘Tengo que ir a rehabilitación ahora’, y esto siguió yendo y viniendo desde la puerta”, agregó Williams.

John entonces lo llevó a su casa en Windsor y le dio alojo durante una noche, en lo que arregló todo para llevarlo a su proceso de recuperación.

“Elton es el hombre más amoroso y generoso que puedas imaginar, y ha ayudado a tanta gente a lo largo de los años”, señaló.

El artista comentó que aunque tuvo dudas sobre su sobriedad cuando inició su proceso, hace 19 años, logró volverlo parte de sí mismo y agradeció que su vida lograra cambiar a raíz de ello.

“Al principio estás pensando: ‘¿Cómo voy a pasar el primer día?’, y luego: ‘¿Cómo voy a pasar la primera semana?'”, expresó.

“Es agradable cuando te das cuenta de lo lejos que has llegado y quién eres ahora en comparación con quien eras, y (te das cuenta de que) todos esos pensamientos y temores sobre perderte y convertirte en una no persona son realmente falsos”.