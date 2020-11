Obesidad puede generar diabetes, hipertensión e infartos

NUEVO LAREDO, TAM.- En conmemoración del “Día Mundial de la Obesidad” celebrado ayer 12 de noviembre, el licenciado en nutrición Erik Gerardo Gutiérrez Soto ofreció una conferencia a personal médico, enfermería e internos de la Clínica Hospital “Agosto 12”, donde abordó todo lo relacionado con este padecimiento.

El nutriólogo comentó que la obesidad es una enfermedad aunada al sobrepeso a la cual se le debe poner mucha atención, ya que puede traer otros problemas crónicos degenerativos como es presión arterial diabetes, ataques al corazón entre otros.

“Mundialmente la obesidad ha ido aumentando en todos los países, y cómo esto está afectando a muchas personas, pacientes con este padecimiento pueden desarrollar patologías cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión entre otros padecimientos”, indicó.

Añadió que abordó sobre el tema de que es la obesidad y su definición, la cual es un índice de masa corporal mayor al que debe tener la persona acorde a su estatura, desafortunadamente México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos, primer lugar Chile, el tercero Estados Unidos.

Precisó que lo que es el avance de la tecnología aunado al tiempo está trayendo consigo lo que es la obesidad y un alto porcentaje de sedentarismo, la obesidad no distingue ni raza, ni creencias ni edades, tanto así que los porcentajes están en aumento en niños menores de cinco años, hasta la etapa adulta.

Indicó que el problema es que un niño con obesidad puede repercutir en su etapa adulta, lo puede llevar a tener una tasa de mortalidad a edad muy temprana, puede desarrollar enfermedades del sistema locomotor, enfermedades cardiacas, o desarrollar resistencia a la insulina, y consecuencia diabetes.

Destacó que la personas debe tener el peso de lo que más o menos mide de estatura, es decir si mide 1.70 debe pesar más o menos 70 kilos, posteriormente viene la obesidad en grado uno, dos tres, mórbida entre otras.

“Pero no debemos centrarnos tanto en el peso si no en el porcentaje de grasa, muchas de las veces el estar delgados no quiere decir que estemos metabólicamente sanos”, explicó.

Gutiérrez Soto muy último manifestó que realmente muchas personas no toman en serio cuando están subiendo de peso, más bien lo ven como un juego como algo normal, pero el tener obesidad y sobrepeso es un factor de riesgo muy elevado, la obesidad es catalogada como una de las peores pandemias.