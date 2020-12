Nuevo León aislará 14 días a visitantes del Reino Unido

MONTERREY.- Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido, el Gobierno de Nuevo León aseguró que implementará filtros en el aeropuerto para detectar a los pasajeros procedentes de esta región y ponerlos en cuarentena.

Durante la rueda de prensa de actualización diaria, Manuel de la O, Secretario de Salud estatal, afirmó que lo más recomendable es que la gente que está allá se quede en esa zona y evite los viajes a la Entidad.

“Vamos a tener operativo checando los vuelos. No tenemos vuelo directo, llegan a Ciudad de México y luego ya llegan con nosotros”, explicó De la O. “Allá sera un filtro y aquí otro filtro.

“A los que lleguen de Inglaterra los pondremos en cuarenta; los dejaremos 14 días encerrados.

“(Les pedimos) en primer lugar que no vengan si tienen familiares aquí o allá, no vengan hasta que ya se pueda viajar, no es recomendación adecuada el poder viajar”.

El funcionario señaló que los primeros informes que se tienen de este nuevo virus es que es más contagioso para la población, pero no es más grave.

Incluso, dijo que la vacuna contra el Covid-19 también funcionará contra esta variante al atacar la misma proteína denominada spike.