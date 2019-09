Nueve alumnos de enfermería, viajarán a Xalapa, Veracruz

NUEVO LAREDO, TAM.-Liliana Abigail García González quien cursa quinto semestre la carrera de enfermería en la Facultad de Enfermería de esta ciudad ubicada en Pino Suárez 3600 teléfono 711-1340, al igual que la estudiante Alma Daniela Ortiz Fernando y siete compañeras más, viajarán a Xalapa Veracruz.

La alumna Liliana Abigail mencionó que el proceso para poder calificar y ser candidata a para estar en aquella ciudad fue un tanto extenso, entre los requisito les pidieron presentar exámenes psicológicos y análisis de sangre, y de esa manera podrían aparecer en la lista y participar en este intercambio.

“Cuando me dijeron que era una de las alumnas que se iría a Xalapa se me sorprendió mucho porque el año pasado también aplique y no quede, por razones de que no hice mi esfuerzo como se debe, entonces me esforcé y cumplí con todo lo que pide la facultad, sobre todo tener promedio alto”, señaló.

Añadió que será su primer intercambio, donde al igual que sus otras compañeras habrán de representar a la facultad, contando en todo momento con el apoyo total de sus papás, por lo que pondrá en juego todos sus conocimientos para tratar de aprender otras técnicas, que se apliquen en la ciudad donde van.

Por otra parte Ortiz Fernando quien actualmente cursa el quinto semestre, mencionó que es una oportunidad muy grande el poder salir de la ciudad, y conocer las actividades que se realizan en otras ciudades en relación a la enfermería, y poder ayudar a las personas en recuperar su salud.

Precisó que serán 15 días en los que podrá tanto compartir como adquirir conocimientos, emplear en Xalapa lo que han aprendido dentro de la facultad a lo largo de su formación, sobre todo que con estas estadías donde habrán de hacer prácticas en la comunidad, puede hacer crecer su currículum.

“Y que grande es poder compartir con mis demás compañeros esta experiencia para que ellos también aprovechen las oportunidades que no está brindando la facultad, cuando les dije a mis papás que era una de las alumnas que saldría hacía Veracruz, se pusieron muy contentos, esta carrera me apasiona mucho”, subrayó.

Al cuidado y frente al grupo de las nueve estudiantes de enfermería, ira la doctora Liliana Leticia Juárez Medina, quien mencionó que este viaje es una gran oportunidad tanto para las estudiantes como para ella, donde esperan llenarse de conocimientos que les sean de utilidad en su desarrollo.