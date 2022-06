Nuestro triunfo es irreversible; no nos pueden ganar: Américo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- «Nuestro triunfo es irreversible, las encuestas indican que estamos arriba hasta por 25 puntos, no nos pueden ganar, vamos a triunfar”, expresó el doctor Américo Villarreal Anaya.

En un histórico cierre con broche de oro en el parque ‘Solidaridad’ y ante miles de simpatizantes y militantes de la Coalición ‘Juntos Hacemos Historia’, de Victoria, Güémez, Casas, Soto la Marina, Llera y Padilla, el candidato a la gubernatura pidió a los miles de presentes lanzar el grito que caracterizó su campaña: “Que se oiga fuerte y claro desde esta perla, un grito fuerte para todos los tamaulipecos… ¿Se puede Tamaulipas?…¡claro que se puede!, respondieron todos a una sola voz.

Arropado por senadores, diputados y dirigentes partidistas de la Coalición “Juntos Hacemos Historia”, el doctor Américo agradeció el apoyo recibido a lo largo de esta intensa campaña e hizo un llamado para que estas históricas concentraciones se vean reflejadas en las urnas el próximo domingo.

Que no se nos olvide, que no nos confiemos, que en esta coalición vamos a salir a votar masivamente, que no quede duda del rumbo que le queremos dar a Tamaulipas y evitemos las trampas, las marrullerías y las mapacherías; se saben perdidos”, dijo.

Asimismo, recordó que el voto es libre y secreto y que, todo aquel que pida o exija una muestra de la intención de nuestro voto actúa fuera de la Ley.

“Nuestro voto es universal, directo, libre y es secreto y quien nos pida faltar a la ley y a nuestro derecho es un delincuente, quien está pidiendo que exhiban el voto es un delincuente…el voto es secreto, nadie puede pedir o exigir que muestre la intención de mi voto”, reiteró.

De cara a todos, les aseguro, “no les voy a fallar en estas ilusiones de tener este cambio y esta transformación”.

Al referirse a sus compromisos con los victorenses destacó que la segunda línea del acueducto ‘Guadalupe Victoria’ será realidad; “un Américo Villarreal hizo la primera fase del acueducto y ahora otro Américo Villarreal les va a entregar la segunda fase, ese es mi compromiso”.

Antes de terminar el último discurso de su campaña a la gubernatura, aseguró que Victoria estará del lado correcto de la historia y el cambio, la transformación y la esperanza serán una realidad.

“Juntos vamos a transformar a Tamaulipas y les digo que nos va a ir muy bien, tengan la seguridad de eso”.

Por su parte, la doctora María de Villarreal, en un emotivo mensaje lamentó la ausencia de seres queridos en este acto y acusó que a lo largo de la campaña el gobierno y su candidato han humillado, despreciado y amenazado, “nos han condicionado en nuestros trabajos y ya no podemos más, vivimos angustiados, presionados, tenemos que poner el alto…ya no resisto, ya no puedo quedarme callada”, expresó.

La esposa del candidato pidió a los tamaulipecos “ser valientes y seguir adelante para quitar esas mentiras y difamaciones que nos han querido fincar; persiguiendo a nuestros colaboradores, ya no podemos más, basta ya, que quede claro y firme, tenemos que dar esta gran batalla democrática este 5 de junio, que nos va a hacer libres y poderosos”, manifestó.