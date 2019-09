Nominan ‘Mariachitlán’ a Grammy

GUADALAJARA, MÉXICO.- El tapatío Juan Pablo Contreras se ha empeñado en construir un nuevo sonido mexicano, en experimentar entre los tonos sinfónicos y la cultura mexicana, de contar historias nacionales a partir de la música.

Sus esfuerzos confluyen en “Mariachitlán”, una obra que homenajea a la música tradicional que acaba de ser nominada a los Grammy Latino 2019 en la categoría de Mejor Arreglo.

La obra compuesta en 2016, se grabó en un disco homónimo junto con las piezas “El Laberinto de la Soledad” y “Pirámide del Sol”, con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), bajo el sello de Universal Music México.

“Hace falta una música clásica que suene a México, que celebre lo bueno que hay en nuestro País, especialmente en esta época hay que llevar a todo el mundo lo mejor que tenemos, que es la cultura, la música.

“Me da mucho orgullo que dentro de Universal Music México, que tiene artistas como Juanes, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, y que esté yo junto con esos nombres, es una locura, pero sí, soy de los 10 nominados que salieron de la disquera y está increíble eso, es un indicador muy fuerte de que esta música sí es para escucharse, que tiene el potencial de ser parte del playlist que oyes en el carro”

La música del tapatío ha sonado con ensambles de México, Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Estudió la licenciatura en Composición en el California Institute of the Arts y la maestría en Composición por la Manhattan School of Music.

Ha ganado reconocimientos como el Presser Music Award, una mención honorífica en los premios Morton Gould Joven Compositor de la Fundación de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, de Estados Unidos, el BMI William Schuman Prize, el Concurso de Composición Arturo Márquez y el Premio a la Composición Orquestal Jalisciense 2016, por “Mariachitlán”.