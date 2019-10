Nombra Rivas nuevos secretarios en Bienestar Social y Desarrollo Económico

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente municipal Enrique Rivas, anunció a Daniel Tijerina Valdez como nuevo secretario de Bienestar Social, a Martín Reyes Madrigal como secretario de Desarrollo Económico y al contador público Ernesto Torres, como director de Recursos Humanos.

En la conferencia de prensa Lunes de Informe, dijo que el propósito es fortalecer los programas y llevar cada vez más beneficios a los hogares neolaredenses y a todos los sectores productivos del municipio para que la comunidad esté Cada día mejor.

“Todos los que ocupan un cargo dentro de esta administración, en esta segunda mitad, en su cuarto y quinto año de gobierno, deben redoblar esfuerzos para dar los resultados y el nivel que espera la ciudadanía; menos de eso no será aceptable. Quien lo entienda bien, quien no, no estará ocupando un cargo en esta administración”, enfatizó.

El alcalde destacó que es la primera vez en la historia para los municipios en los que presidente municipales tuvieron la oportunidad de reelegirse, lo que significa un doble compromiso con la ciudadanía que otorgó ese voto de confianza.

Por lo que decidió reforzar las acciones del Gobierno Municipal para dar a los neolaredenses los resultados que con todo derecho esperan de esta administración.

Los nuevos responsables de cargos que quedan acéfalos, como la dirección del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, en que fungía Martín Reyes Madrigal; y Gerente Administrativo Financiero, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), que desempeñaba Ernesto Torres, se darán a conocer una vez que se convoque a los consejos correspondientes para realizar las propuestas.