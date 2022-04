Nodal rompe el silencio sobre sus tatuajes de Belinda

Cd. de México, México.-En una entrevista realizada por Venga la Alegría, el cantante Chistan Nodal habló sobre los tatuajes que se realizó por Belinda y su sueño de tener su propio estudio de tatuajes.

Al preguntarle si aún tenía el tatuaje de los ojos de Belinda en el pecho, aseguró que se los había tapado con unas alas que él mismo diseñó.

‘Tenía unos ojos y me los tapé con unas alas. Hice un diseño completo de pecho, justo, yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio.’

También reveló que abrirá un estudio de tatuajes pues es su sueño desde que era un niño.

‘Los tatuajes son algo que me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido formar parte. Hace poco tatué a una amiga, le quedó súper bonito, me encanta.’

‘Me encantaría darles un trato excelente en mi lugar de tatuajes’

Al preguntarle sobre Belinda, Nodal respondió que no quiere compartir detalles sobre ella o su ruptura, pues es un tema privado, sin embargo, compartió que se encuentra bien con el tema.