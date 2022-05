‘No queremos las excusas de siempre’, expresa El Debate ante crimen

CULIACÁN.- ‘Fue un periodista valiente y hoy fue asesinado. Fue comprometido con la verdad y apasionado con una profesión de alto riesgo’, escribió el periódico El Debate sobre el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, localizado sin vida este jueves en una brecha que conduce al campestre Las Nanchiz en Culiacán, Sinaloa.

‘Hoy hay una madre huérfana de hijo que lo llora. Una familia que ya no podrá abrazarle’.

A través de un comunicado, el medio mencionó que de nueva cuenta el gremio periodístico se encuentra de luto, al igual que miles de familias en el país que sobreviven ‘entre la realidad cruel de la violencia impune y el pretexto gubernamental que indigna’.

Expresó indignación por el asesinato de su columnista y señaló que ya no son aceptables las frases ni las excusas de siempre por parte de las autoridades. También recordó que no es la primera vez que alguno de sus periodistas y sus instalaciones sufren algún tipo de agresión. ‘En nuestra triste memoria nos siguen doliendo los que se fueron y no han encontrado justicia”.

El comunicado finaliza mencionando que el país no puede seguir con la falta de compromiso por parte de las autoridades para combatir la inseguridad ‘que nos tiene de luto todos los días’.