No he secuestrado a nadie: ex Onda Vaselina

Este sábado, el músico publicó un comunicado en Instagram en el que aseguró que todo lo que ha hecho ha sido para ayudar a su hija, María Regina

El ex integrante de Onda Vaselina, Daniel Vázquez, explicó que no ha secuestrado nadie y que tampoco fue detenido, luego de ser vinculado a proceso por el delito de retención de menores. [Foto: Archivo]

Agencia Reforma