No conozco ni extraño a mi hijo Matías: Julián Gil

El actor, quien tiene un año de no ver a su bebé con Marjorie de Sousa, presenta su obra ¿Y si me caso?

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de la separación de Marjorie de Sousa, Julián Gil perdió todo tipo de contacto con su hijo Matías, y aunque desde hace un año no lo ve, el actor confiesa no extrañarlo.

“Quisiera pero lamentablemente no puedo porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes”, dice.

El antagonista de «Por amar sin ley» explica que es agotador que le pregunten sobre su hijo y De Sousa, pues considera, hay mejores temas de qué hablar.

El actor generó polémica al anunciar su boda en redes sociales, pero únicamente se refirió el lanzamiento de su obra de teatro «¿Y si me caso?», que tendrá funciones interactivas con las que el público decidirá si contrae matrimonio con uno, dos, o cuatro personajes de la historia.

“En el amor no hay limitantes, creo que en la vida uno debe comprometerse, no casarse” menciona Gil, quien se dice feliz de subir al escenario, pues señala, le debe mucho a México.

Gil explica que la obra se basará en su vida y en sus relaciones pasadas, sin mencionar a nadie en particular, iniciando con su matrimonio a los 15 años de edad, cuyo resultado fue su primera hija.

“Soy un libro abierto, no hay problema en contar mi vida y abrirme al público, la gente me conoce. A Ana Brenda la amo, pero hay diferentes tipos de amor, no se confundan”, aclara respecto a la supuesta relación con la actriz.