Nissan presenta auto Versa 2020

NUEVO LAREDO, TAM.- La agencia de autos Nissan Nuevo Laredo, echó la casa por la venta, en la presentación del totalmente nuevo y renovado “Versa 2020”, dicho vehículo fue mostrado por primera vez ante un público conocedor e invitados de la propia agencia automotriz.

En primer plano se realizó la presentación del personal que labora en dicha agencia de autos, evento dirigido por Marisol Gómez Lovera, gerente general de la misma, después de presentados, la descripción del nuevo Versa 2020 quedó en manos de los propios trabajadores de la Nissan.

Nuevo Versa 2020 tiene algunas modificaciones con las que solo contaban unidades de lujo, e incluso camioneta de la reconocida marca Nissan, en esta ocasión el vehículo en promoción cuenta con asientos de piel, asistente de conductor con display, brújula, sistema de audio con 4 bocinas, reconocimiento de voz, pantalla táctil de 7 pulgadas, android auto y el estéreo con bluetooth.

Otras modificaciones modernas, son los espejos exteriores abatibles con ajuste eléctrico, faros de niebla, botón de encendido, controles de audio en el volante, manos libres bluetooth, llave inteligente, frenando inteligente, bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, en pocas palabras con la mejor tecnología para la seguridad y comodidad de los amantes del Versa.

En cuanto a los costos no se dieron a conocer abiertamente al público asistente, pero aseguraron por parte de la agencia de autos Nissan, no aumentaron descomunalmente, se ofrece el vehículo con excelentes mejoras, pero no muy lejos de lo que costaba un Versa de años anteriores.