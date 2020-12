Niños también son susceptibles a nueva cepa de Coronavirus

Dejaron claro que no están diciendo que este es un virus que ataca específicamente a los niños. [El Universal]

Reino Unido.- La nueva cepa de Covid-19 muestra que los menores son tan susceptibles como los demás a nueva cepa y podría infectar más fácilmente a los niños, de acuerdo con un miembro del grupo asesor del gobierno sobre amenazas de virus respiratorios nuevos y emergentes (NervTag).

Medios británicos mencionan que Neil Ferguson, del NervTag, dijo que la mutación “tiene una mayor propensión a infectar a los niños… pero no hemos establecido ningún tipo de causalidad al respecto, pero podemos ver eso en los datos”.

Según Sky News, añadió: “Lo que hemos visto en el transcurso de un periodo de cinco o seis semanas es que la proporción de casos del pilar dos para la variante en menores de 15 años fue estadísticamente significativamente más alta que la del virus no variante”.

Otra experta, Wendy Barclay, dijo que se debe tener cuidado al observar el impacto de la nueva variante en los niños.

“No estamos diciendo que este es un virus que ataca específicamente a los niños”, remarcó.

“Los niños quizás sean igualmente susceptibles a este virus como adultos y, por lo tanto, dados sus patrones de mezcla, es de esperar que se infecten más niños”, mencionó.

OMS: no hay evidencia nueva cepa sea más grave o afecte vacunas

Más temprano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.

Los responsables británicos han informado a la OMS “que no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna”, dijo la responsable de la célula técnica anticovid en la Organización, Maria Von Kerkhove, en una conferencia de prensa en Ginebra.