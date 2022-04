Niega chofer haber abusado de Debanhi

El joven afirmó que Debahni no estaba en sus cinco sentidos y en todo momento él intentó ayudarla.

MONTERREY, NL.-Juan David Cuéllar, chofer del taxis de aplicación que trasladó a Debanhi Escobar la madrugada del 9 de abril, día de su desaparición, negó que haya abusado de ella como señaló su padre Mario Escobar.

Cuéllar narró a una televisora local todo lo que sucedió ese día luego de que las amigas de Debanhi pidieran su servicio para llevarlas a una fiesta y posteriormente regresar al lugar para trasladar a la joven de 18 años a su casa.

Incluso, reveló que grabó a la joven con un celular, en donde ella dice ‘mis papás merecían la verdad’.

‘En ningún momento (abusé de ella) yo siempre traté de ayudarla’, aseguró, ‘la chava no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, por las palabras, no hilaba las oraciones, no tenía platica concisa.

‘Grabé un audio donde hablaba cosas que ni siquiera habíamos platicado, yo no la conocía, me decía cosas que no concordaba con lo que estábamos diciendo, que yo le decía su domicilio’.

Aseguró que mientras las amigas se fueron de la fiesta en un vehículo particular, a Debanhi la mandaron con él.

El taxista detalló que la joven se negaba a darle la dirección de su casa, por lo que tuvo que pedir esa información a sus amigas por medio de un mensaje de texto.

Antes de avanzar en el automóvil, Debanhi pidió un cargador para celular, el cuál se le entregó y posteriormente se pasó del asiento de atrás al del copiloto, según el testimonio.

Cuéllar mencionó que sólo avanzó uno kilómetros por la carretera Laredo-Monterrey, y Debanhi pidió que se detuviera el vehículo.

‘Yo pensando que iba a vomitar, en ningún momento pensé que ella se iba a bajar, se baja y ahí es donde yo tomó las fotografías, le avisó a sus amigas que se bajó, incluso con amigos, compañero de trabajo le aviso ‘me está pasando esto», reveló.

‘Yo duró tres minutos parado haber sí ella se regresa, se arrepiente, no sé, ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir, dije ‘no puedo hacer nada».