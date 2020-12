Ni la pandemia detiene a jóvenes emprendedores´

NUEVO LAREDO, TAM.- El comercio es una actividad que le ha llamado la atención siempre, hoy inaugura el primer negocio dedicado a la venta de jerseys y tenis.

Durante la mañana del pasado sábado, allá en Reynosa 4434 local 2 de la colonia Campestre, Jonathan Flores abrió las puertas de su primer negocio.

“Me siento muy feliz, porque esto es algo que ya venía buscando y hoy se ha dado, también la dicha que gracias a Dios lo hemos conseguido, es un logro más en la vida, yo no estudio, tengo poco más de dos años que me dedico a trabajar en el comercio, afortunadamente me ha ido bien y no me arrepiento de nada”, aseguró el joven Jonathan.

Jonathan, se muestra decidido cuando comenta, que este es el primero de varios negocios que piensa poner, es el inicio y hay que ir por más.

El giro de este negocio es la venta de ropa deportiva, jerseys y tenis especialmente, por ello más que nada es una tienda de prendas para el deporte, añadió.

“Me anime a invertir en este sueño ahora realidad, porque pensé si no lo hago hoy, cuando será, tengo que agradecer el apoyo de mi novia, ella tiene mucho que ver en este logro, todos tenemos la confianza de que todo irá bien, para seguir adelante”, indicó.

Muchas veces hay temor por iniciar un negocio, pero hay que intentarlo porque nada es imposible en la vida, el siempre pensó que podría hacerlo y miren hoy inaugura su negocio propio e invita a toda la comunidad a visitarlo.