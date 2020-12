NFL arrasa como lo más visto de 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- El partido del sábado entre los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona estableció un récord, con el mayor público para una transmisión de un encuentro de la NFL en la modalidad de streaming.

El duelo fue difundido principalmente en Amazon Prime Video y Twitch. Fue visto por unos 11,2 millones de personas en total y registró una audiencia promedio por minuto de 4,8 millones, más del doble que el récord anterior.

Pero eso no es todo. La NFL arrasó como lo más visto de 2020 en Estados Unidos, de acuerdo con el reportero Anthony Cupri, en un análisis publicado por Sportico.com.

El Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco fue visto por 99.9 millones de espectadores y es la transmisión más vista del año.

The NFL accounted for 69 out of top 100 most-watched broadcasts in 2020. 👑

The NBA, MLB, and NHL did not make the list.

(via @crupicrupicrupi) pic.twitter.com/5ma024DdC6

— NFL Update (@MySportsUpdate) December 30, 2020