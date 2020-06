Netflix lanza tráiler de la tercera temporada de ‘Dark’

E.U.-La tercera temporada de Dark, de Netflix, sigue sorprendiendo a sus seguidores, pues durante la madrugada fue lanzado un nuevo tráiler de su próxima entrega. Los internautas quedaron sorprendidos y comenzaron a crear teorías sobre la continuación de la historia

El cierre de Dark estará disponible el 27 de junio a través de Netflix. Se resolverán todas las dudas planteadas desde la primera y segunda temporada, pues será el cierre de la historia.

La tercera temporada se desarrollará en Winden con 8 episodios.

“Ofreceremos respuestas a las preguntas que nuestro público se han estado haciendo y ayudaremos a desenredar la historia a través del tiempo (…) Nos será difícil alejarnos de esos personajes que realmente nos han gustado, pero el principio es el final y el final es el principio”, señalaron los dos creadores de la serie al sitio The Hollywood Reporter.

Redes reaccionan a nuevo tráiler

En redes sociales este tema se ha vuelto tendencia. Memes y preguntas han surgido a raíz del tráiler.

“Netflix me has jodido la vida, acabo de terminar dark y no necesito dormir necesito respuestas”; “Netflix anuncia la 3ra temporada de Dark el 27 de junio, pero ese día también es el Apocalipsis”. “Yo: hay que verla toda antes de morir” (sic), se lee entre algunas reacciones.