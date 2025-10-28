Napoli vence a Lecce y se mantiene líder de la Serie A pese a sus lesiones

Con gol de Frank Anguissa y otra destacada actuación de Milinkovic-Savic, el conjunto napolitano superó 1-0 a Lecce y amplió su ventaja en la cima del torneo italiano

El técnico del Napoli Antonio Conte durante el partido contra Lecce en la Serie A italiana, el martes 28 de octubre de 2025, en Lecce. (Giovanni Evangelista/LaPresse vía AP)

El técnico del Napoli Antonio Conte durante el partido contra Lecce en la Serie A italiana, el martes 28 de octubre de 2025, en Lecce. (Giovanni Evangelista/LaPresse vía AP)

ROMA.- A pesar de un plaga de lesiones, Napoli se despegó en la cima de la Serie A tras vencer el martes 1-0 a Lecce.

Kevin De Bruyne fue la más reciente baja que sufre el reinante campeón de Italia. Es probable que el mediocampista belga no regrese hasta febrero después de una grave lesión en el muslo en la victoria 3-1 sobre el Inter de Milán el pasado fin de semana.

Frank Anguissa anotó el único gol del partido en Lecce después de que el portero napolitano Vanja Milinkovic-Savic atajó el penal ejecutrado por el adolescente Francesco Camarda.

Napoli se colocó tres puntos por delante de la Roma, que el miércoles recibe a Parma. El AC Milan puede reducir la diferencia a un punto si gana en Atalanta más tarde.

Lecce quedó dos puntos por encima de la zona de descenso.

Napoli sufrió para someter a Lecce. El equipo local tuvo una gran oportunidad de tomar la delantera cuando se le concedió un penal al inicio de la segunda mitad tras una larga revisión de video, ya que se consideró que Juan Jesús había tocado con la mano el cabezazo de Kialonda Gaspar.

Milinkovic-Savic es conocido como un especialista en penales y cumplió con su reputación al tapar el disparo de Camarda. El serbio ha atajado cinco de los últimos nueve penales que ha enfrentado.

Camarda, un jugador de 17 años cedido por el Milan, parecía desconsolado y se le vio llorando en el banquillo después de ser sustituido a los 70 minutos.

Eso fue momentos después de que Napoli se fue al frente cuando Anguissa cabeceó hacia el segundo palo un tiro libre de David Neres.