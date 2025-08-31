Napoli, campeón de la Serie A, produce más drama contra Cagliari pero se impone 1-0

Los aficionados dentro del Estadio Diego Armando Maradona también estallaron de alegría

Lorenzo Lucca, del Napoli, hace contacto con un balón frente a Sebastiano Luperto, del Cagliari, en un encuentro de la Serie A italiana, disputado el sábado 30 de agosto de 2025 (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)

Lorenzo Lucca, del Napoli, hace contacto con un balón frente a Sebastiano Luperto, del Cagliari, en un encuentro de la Serie A italiana, disputado el sábado 30 de agosto de 2025 (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)

ROMA (AP) — Antonio Conte saltó y agitó los brazos como un niño mientras corría jubiloso.

Los aficionados dentro del Estadio Diego Armando Maradona también estallaron de alegría.

Tres meses después de vencer al Cagliari para asegurar su cuarto título de la Serie A, el Napoli volvió a celebrar una victoria sobre el club sardo.

Lo que lo hizo tan dramático este cotejo fue que Frank Anguissa anotó en el quinto minuto de descuento para una victoria de 1-0 después de que el Napoli desperdició una oportunidad tras otra en su debut en casa.

Momentos antes del gol, hubo muestras de desesperación cuando Scott McTominay intentó una chilena sin éxito cerca del arco.

Resultó que nada tan complicado era necesario. Anguissa quedó desmarcado en el centro del área para redirigir tranquilamente un centro de Alessandro Buongiorno.

“Me habría conformado con un 0-0. Hay partidos donde tienes el balón y marcas fácilmente. Hoy parecía que había una maldición en el arco”, dijo Conte, quien está en su segunda temporada al frente del Napoli. “Pero el equipo creyó hasta el final y el resultado fue merecido”.

El delantero lesionado Romelu Lukaku también se emocionó. Publicó en Instagram una imagen de él mismo con un gesto de incredulidad y un pie de foto que decía: “¡Pufff, guau, guau, guau! Estas victorias son las mejores”.

Napoli se unió a la Roma —que ganó 1-0 en Pisa, recién ascendido— y al Cremonese con el pleno de seis puntos en dos jornadas. El Inter de Milán y la Juventus pueden extender sus inicios ganadores el domingo.

El Inter recibe al Udinese y la Juventus visita al Genoa.

Si bien los centrocampistas del Napoli, McTominay y Kevin De Bruyne, han sido sus jugadores más peligrosos en las dos primeras jornadas, la ayuda en el ataque está en camino después del parón internacional, ya que el club del sur está cerca de fichar a Rasmus Hojlund del Manchester United para reemplazar a Lukaku.

Gasperini releva a Ranieri

Gian Piero Gasperini está retomando la actividad y el nivel justo donde Claudio Ranieri los dejó en la Roma.

La Roma se mantuvo invicta la temporada pasada desde mediados de diciembre hasta mediados de mayo bajo Ranieri, quien luego se retiró de la dirección técnica y seleccionó a Gasperini para sucederlo como parte de su nuevo rol de asesor.

Los Giallorossi también ganaron su primer partido contra el Bologna 1-0.

En Pisa , Matías Soulé anotó a los 55 con un gol que involucró a los tres delanteros de la Roma.

El suplente argentino Paulo Dybala centró al recién fichado delantero irlandés Evan Ferguson, quien dejó el balón para que Soulé disparara al rincón lejano.

Pisa, que albergó un partido de la Serie A por primera vez en 34 años, tuvo un par de oportunidades en rápida sucesión al principio. La Arena Garibaldi se encuentra prácticamente a la sombra de la Torre Inclinada de Pisa.

Bologna detiene al acaudalado Como

Bologna, campeón de la Copa de Italia, se recuperó de la derrota en la primera jornada y venció el sábado 1-0 al adinerado Como en la Serie A.

Riccardo Orsolini anotó después de una hora de partido con un disparo que se desvió en otro jugador, después de haber amenazado también al principio.

Bologna, que perdió su primer partido en Roma, obtuvo sus primeros puntos de la temporada. Para Como, hubo un retroceso después de impresionar con una victoria 2-0 sobre la Lazio.

Propiedad de los hermanos multimillonarios indonesios del tabaco, Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, Como ha gastado 104 millones de euros (121 millones de dólares) en el actual mercado de fichajes, el quinto monto más alto de la liga.

Bologna estuvo sin Ciro Immobile, cuatro veces líder anotador de la Serie A, quien firmó recientemente pero estará fuera por aproximadamente dos meses tras lesionarse la pierna derecha el fin de semana pasado.

Atalanta sufre sin Gasperini

Con Gasperini fuera tras una permanencia de nueve años, Atalanta volvió a tener dificultades en un empate 1-1 ante Parma.

Mario Pasalic adelantó al conjunto de Bérgamo con un disparo lejano a los 79 minutos, pero el recién fichado Patrick Cutrone salió del banquillo para igualar en su debut con el Parma, seis minutos después al empujar un rebote.

Atalanta, que también empató su primer partido contra el recién ascendido Pisa, tiene dos puntos con su nuevo entrenador Ivan Juric. Parma, que perdió su primer partido ante la Juventus, tiene uno.

El delantero de Atalanta , Gianluca Scamacca, lanzó un disparo al poste en la primera mitad .

Este domingo se realizan los siguientes encuentros: Inter vs. Udinese; Genoa vs. Juventus; Torino vs. Fiorentina; y Lazio vs. Hellas Verona.