Nadie será reprobado

NUEVO LAREDO, TAM.- Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos que maestros de educación básica deberán aplicar para la evaluación final de sus alumnos en este ciclo escolar que está por concluir y que se desarrolló en medio de una pandemia de Covid-19.

Ante esta situación y el impedimento de clases presenciales, se determinó que todos los alumnos, de momento aprobarán al siguiente ciclo escolar con una calificación mínima de 6, pero en el caso de los estudiantes con los que no se mantuvo comunicación virtual o esporádicamente, ellos deberán cumplir con un periodo de regularización extraordinario, por tanto su calificación final quedará pendiente y su avance al siguiente grado será condicionado, así lo dio a conocer el profesor Rogelio Peña González, jefe del Sector Número 23 de Primarias.

“No se puede tomar una medida parecida para todos porque la problemática del año pasado y este escolar fue la pandemia, la comunicación, eso nos puso en una situación muy difícil para transmitir el conocimiento. Hay una nota a nivel nacional de que todos los niños van a pasar año, que ya lo consideran automático, enlazados o no, en las condiciones que sean, no es así, no es exactamente así”, comentó.

“En primer lugar los que sí van a sacar mínimo 6, fueron los que se conectaron, no todo el tiempo, pero sí el tiempo considerable para recibir las clases a distancia. Esos y los que se medio enlazaron la tienen hecha, inclusive se les va a dar una calificación mínima de 6, si ese niño se conectó en las clases virtuales a la altura puede tener un 7,8,9 inclusive un 10”, declaró.

Adelantó que en algunas boletas no aparecerán calificaciones y son estos estudiantes quienes deberán recibir esta regularización durante el primer trimestre del ciclo escolar 2021-2022 además de cumplir con las tareas del grado al que avanzaron.

“Considerando la problemática, pero va a ver algunos, los que no se emplazaron, desde muy poco enlace hasta nulo enlace que no se les va a dar calificación. En el renglón donde va la calificación se le pondrá un guión, no va a tener ni 6, ni 5 ni nada, va ir en blanco porque va estar condicionado al regreso a clases al próximo año escolar que empieza en septiembre cuando son las clases”, señaló.

Afirmó que de esta manera y con este periodo extraordinario se lograrán nivelar los conocimientos que no obtuvieron los alumnos que no se conectaron en el ciclo 2020-2021.

“Los niños que están en que si pasan o no pasan, van a tener tres meses para nivelar, septiembre, octubre, noviembre y depende del enlace que tenga en los tres meses para que logren una calificación. Esos niños que están en esa situación de muy poco enlace o nulo enlace, los últimos días de noviembre se les dará la calificación de pase o no pase y ya las clases del nuevo ciclo escolar donde ya se contemplarán los nuevos programas, serán a partir del 1 de diciembre”, detalló.

Finalmente, el jefe de sector solicitó el apoyo y comprensión de los padres de familia para estas estrategias de recuperación que se aplicarán.

“Son circunstancias muy especiales, no son ocurrencias, ni nada que se parezca, sino las necesidades de la problemática que se dio con la comunicación con los alumnos a través de los diferentes medios, son los que originan estas decisiones que se toman a nivel nacional y en forma muy particular, yo veo muy bien esa decisión, de la nivelación de los primeros tres meses del año”, comentó.

“Decimos que ya la pandemia está saliendo, que ya todos estamos vacunados, decimos muchas cosas y sobre eso hacemos muchos planes, pero la pandemia no está controlada como quisiéramos, entonces hay muchos planes que tenemos que ojalá la pandemia disminuya y nos dé la oportunidad de lo planeado ejercer. Esa es la situación que nos ha llegado ahorita”, concluyó.

