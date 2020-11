Nadie reprobará en la Secundaria 32

Muchos alumnos de la Secundaria Técnica Número 32 "Licenciado Adolfo López Mateos" no se han conectado. [Reynaldo García / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Solamente el 30 por ciento de alrededor de 600 alumnos de la Secundaria Técnica Número 32 “Licenciado Afolfo Lopez Mateos”, son los que en este primer trimestre se han conectado, al resto no se le reprobará, pero tampoco se le calificará, informó el director de este plantel, Emilio Castillo Hinojosa.

“En este primer momento (trimestre) no habrá reprobados, pero en el sistema, su calificación aparecerá con una diagonal, lo que indica que este alumno no ha entregado trabajos, ni se ha comunicado con sus docentes, no hay manera de evaluarlos”, explicó.

El director dijo que en esta primera evaluación del ciclo escolar 2020-2021, no tendrán estudiantes reprobados, pero tampoco se aprobará a nadie que no haya tenido la mínima conectividad con los maestros de las diferentes asignaturas.

Ofreció como alternativa de enseñanza a todos aquellos alumnos que no cuenten con los medios electrónicos para conectarse.

“A los alumnos que no tienen conectividad por la razón que sea, hemos sugerido que se conecten a las clases que se están implementando a través de la televisión para que no pierdan todo este ciclo escolar, lo importante es que continúen estudiando”, consideró.