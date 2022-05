Nadal enfrentará al «Tío Toni» en Francia

PARÍS — Rafael Nadal sabía que esto era posible. También estaba al tanto de ello su tío Toni Nadal, quien guio al astro hacia buena parte de sus 21 títulos de Grand Slam, un récord.

Otra persona bastante consciente de esta posibilidad era Felix Auger-Aliassime, el promisorio tenista que contrató al hombre conocido por muchos simplemente como el «Tío Toni» para que ayudara con su preparación el año pasado.

Una vez que tío y sobrino pusieron fin a su relación profesional y que Auger-Aliassime pidió que Toni colaborara con su entrenador de tiempo completo Frederic Fontang, quedó claro que su camino se cruzaría, en algún momento y lugar, con el de Rafa.

La cita será en la quinta ronda del Abierto de Francia: Nadal chocará con Auger-Alliassime. Y el duelo podría definirse también como Nadal vs. Nadal.

Así, se preguntó al tenista 13 veces monarca en Roland Garros si tendría alguna sensación extraña. Probablemente no podrá hablar con su tío antes del duelo dominical ante el canadiense de 21 años, noveno preclasificado.

Pero Nadal meneó la cabeza y dijo que había hablado ya con Toni, justo después de vencer el viernes 6-3, 6-2, 6-4 a Botic van de Zandschulp (26to favorito).

«Es muy sencillo. Es mi tío, no creo que quiera que pierda, pero es un profesional, está con otro jugador, no sé si estará en el box o no, me da lo mismo, no es un problema», dijo Nadal (5to), quien ha lidiado esta campaña con dolor crónico en un pie y con una lesión de costillas, si bien conquistó en enero el Abierto de Australia.

«Sé los sentimientos que tenemos, que quiere lo mejor para mí, pero que está con otro jugador», añadió.

Por su parte, Auger-Aliassime se impuso 7-6 (3), 7-6 (2), 7-5 a Filip Krajinovic.

Si derrota al canadiense, en el horizonte de Nadal podría aparecerse otro rostro muy conocido, el de Novak Djokovic. Eso si Diego Schwartzman no dice otra cosa.

El argentino Schwartzman avanzó a la cuarta ronda y a un enfrentamiento con el campeón defensor Djokovic.

Schwartzman, semifinalista de Roland Garros en 2020, venció con facilidad 6-3, 6-1, 6-2 a Grigor Dimitrov en la cancha Simonne Mathieu. El búlgaro, 18vo cabeza de serie, cometió 59 errores no forzados.

Schwartzman, 15to preclasificado, se medirá a continuación a Djokovic, que por su parte no tuvo problemas al superar 6-3, 6-3, 6-2 al esloveno Aljaz Bedene en una hora y 44 minutos —el más corto de sus tres triunfos. Schwartzman tiene marca de 0-6 contra el serbio.

Djokovic, 20veces campeón de Grand Slam, no ha perdido en la tercera ronda en Roland Garros desde 2009.

En la misma parte del cuadro, Carlos Alcaraz, el español de 19 años que lidera la gira con cuatro trofeos en 2022, doblegó 6-4, 6-4, 6-2 al estadounidense Sebastian Korda.

Alcaraz (6to) enfrentará a Karen Khachanov (21ro), quien dio cuenta de Cameron Norrie (10mo) por 6-2, 7-5, 5-7, 6-4.

Otro encuentro dominical será el de Alexander Zverev (3ro) contra el español Bernabé Zapata.

La bielorrusa Aliaksandra Sasnovich eliminó a una campeona de Grand Slam por segundo partido consecutivo para conseguir su boleto a cuartos.

Sasnovich, 47ma del ranking mundial, derrotó 6-4, 7-6 (5) a la alemana tricampeona de majors Angelique Kerber en la cancha Simonne Mathieu.

La bielorrusa de 28 años había derrotado a la actual campeona del U.S. Open, Emma Raducanu, en la segunda ronda. Ahora se enfrentará a la italiana Martina Trevisan, cuyo mejor resultado en un Grand Slam fueron los cuartos de final de Roland Garros hace dos años.

Coco Gauff también obtuvo su pase a la cuarta ronda con una victoria de 6-3, 6-4 sobre la estonia Kaia Kanepi, que cometió 29 errores no forzados. La estadounidense sostendrá un choque con Elise Mertens, 31ra preclasificada.

Por su parte, Leylah Fernández, subcampeona del U.S. Open, avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Francia por primera vez.

La canadiense de 19 años superó 7-5, 3-6, 7-5 a la medallista de oro olímpica Belinda Bencic en la cancha Philippe Chatrier.

Fernández tendrá un encuentro con Amanda Anisimova, de 20 años, que llegó a las semifinales en Roland Garros en 2019.

Anisimova avanzó cuando la checa Karolina Muchova tuvo que abandonar por una lesión de tobillo derecho con el marcador 6-7 (7), 6-2, 3-0 a favor de la estadounidense, que en la primera ronda eliminó a la tetracampeona de Grand Slam Naomi Osaka.