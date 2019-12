My Chemical Romance adelanta su reaparición y enloquece a fans

E.U.-My Chemical Romance ha vuelto. Después de que la banda se separara en 2013, sus fans no han dejado durante los últimos años de soñar con su regreso, algo que el pasado viernes 20 de diciembre se hizo realidad.

A pesar de que el grupo había anunciado su regreso a través de una gira que comenzará el próximo 1 de noviembre, el grupo ha adelantado su reaparición en los escenarios ofreciendo un concierto en Los Ángeles, en la Shrine Expo Hall.

Esta primera reunión de la banda ha sido un rotundo éxito teniendo en cuenta que las colas para asistir al evento comenzaron el miércoles, es decir, dos días antes del concierto, y que su retransmisión online fue seguida por 6.500 personas.

Durante el evento, el grupo tocó un total de 20 canciones sin contar con un sentido Medley en el que combinaron temas como Romance y Look Alive Sunshine entre otros. Entre las canciones interpretadas están: “I’m Not Okay (I Promise)”, “Thank You for the Venom”, “Give ‘Em Hell”, “Kid”, “House of Wolves” y “Summertime”.

Como no podía ser de otro modo, la respuesta de los fans fue unánime, pues no hubo nadie que quedara indiferente ante este evento que llevaban esperando más de seis años.

En redes sociales se inmortalizaron momentos como estos:

can’t believe i’m ugly crying on my bed instead of being there singing every lyric to this song with them #mychemicalromance pic.twitter.com/ZQgRi2kcLa — (@maggotlyss) December 21, 2019