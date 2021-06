Murió por unos minutos, no sé si volverá a jugar: Exmédico de Christian Eriksen

Jugadores de la selección de Dinamarca tratan de socorrer a su compañero Christian Eriksen, quien se desvaneció durante un partido de la Eurocopa ante Finlandia, el sábado 12 de junio de 2021 en Copenhague [Stuart Franklin/Pool via AP]

LONDRES.- El centrocampista danés Christian Eriksen, que este sábado sufrió un paro cardíaco durante el partido de la Eurocopa contra Finlandia, no tenía patologías previas. La información fue confirmada por su exmédico del Tottenham, Sanjay Sharma, quien consideró que murió “por unos minutos” y que “su carrera futbolística posiblemente haya terminado”.

“Claramente, algo ha ido terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es qué sucedió y por qué sucedió. Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, entonces, ¿cómo se puede explicar este paro cardíaco?”, preguntó el médico y profesor de cardiología deportiva de la Universidad de St George’s, en Londres, a la agencia de noticias PA.

El jugador del Inter de Milán se desmayó en el minuto 43 en el Parken Stadion. Tuvo un paro cardiopulmonar y fue visto en el césped por los médicos, quienes intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Solo fue trasladado al hospital después de que se estabilizó. Está hospitalizado, estable y consciente.

Sharma, que trabajó con Eriksen durante la estancia del danés en el Tottenham (2013-2020), consideró que la conciencia del jugador es “una muy buena señal”. Pero, en su opinión, cuando se trata de volver a jugar al futbol, ​​es pesimista: “no sé si volverá a jugar al futbol. Francamente, murió, aunque sea por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría volver a morir? La respuesta es no. La buena noticia es que va a vivir, la mala noticia es que su carrera llega a su fin. No puedo decir si va a jugar otro partido de futbol profesional; en el Reino Unido ya no jugaba, seríamos muy estrictos”, concluyó Sharma, quien preside el grupo de especialistas en cardiología de la Federación Inglesa (FA).