Murió Pau Donés, líder de Jarabe de Palo

CIUDAD DE MÉXICO.-El músico Pau Donés murió a los 53 años en Barcelona. La noticia sobre la muerte del líder de Jarabe de Palo fue confirmada por su familia en un mensaje difundido en las redes oficiales de la agrupación. “La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015”, inicial el mensaje.

“Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, se agrega en el comunicado.

Adiós a la voz de “La Flaca”

Responsable de temas emblemáticos como “La Flaca”, “Bonito” o “Depende, Pau Donés mantuvo la sonrisa pese a la enfermedad contra la que luchaba e, incluso, llegó a afirmar durante una visita a México que ésta no había sido un factor determinante en su vida.

Conocido por su voz rasgada en canciones popularizadas en el mundo iberoamericano, deja un legado de 14 discos editados y más de veinte años de carrera.

Sin duda, “La flaca” es uno de sus mayores éxitos. La canción, con sus inconfundibles acordes de guitarra y un coro que proclama que “Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera”, se hizo muy popular tanto en España como en América Latina, y llevó a Jarabe de Palo a vender millones de copias de su primer disco. Después vendría “Depende”, en 1998, otro tema muy popular que cimentó su fama.

Pau Donés y su lucha contra el cáncer

En septiembre del 2015, Pau Donés informó a sus seguidores que acababa de pasar por una operación por cáncer de colón, mal al que más tarde llamaría “el cangrejo”. El anunció llegó a través de una fotografía en su cuenta de Instagram, acompañada de un video en YouTube donde explicaba desde el hospital cuál era su situación.Te recomendamos:

“El cáncer es como un fantasma que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente, por eso es importante estar atento”, dijo el músico en ese momento. Donés tuvo que cancelar la gira que tenía prevista con su grupo, Jarabe de Palo, para celebrar su aniversario 20, la que los llevaría a visitar Estados Unidos, varios países de América Latina y España. “Para este año ya no va a poder ser, pero para el próximo año nos vemos en los escenarios”.

Luego del tratamiento que lo llevó a una mejoría y que le permitió volver a los escenarios, Pau Donés informó en febrero de 2017 que el cáncer (o “el cangrejo”, como él le decía) había vuelto.

“Llevaba un año limpio (…) El cangrejo estaba tan dormido que inclusó llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring”, escribió Donés. Pese a la recaída, el cantante dijo que esta vez no se apartaría de la música, por lo que seguirían en pie los planes de la banda para dicho año, los cuales incluían disco, gira y un libro. “Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”, aseguró.

Pau y su despedida de Jarabe de Palo

Pese a su férrea lucha, en enero de 2019, Donés se despidió de sus fans con un emotivo video en el que agradecía por todo el apoyo recibido desde la fundación de la banda en 1996.

Apenas en abril de este año, el músico reapareció en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus y lo hizo con un video en el que cantaba “Vuelvo”, tema en el que que hablaba de su ausencia en la escena musical y su búsqueda de nuevos rumbos.

“Me fui lejos buscando felicidad, empecé un viaje sin ir a ninguna parte. Cambié canciones por amor y libertad, mientras pensaba en volver a ser cantante”, decía al inicio del tema.

Último video con Jarabe de Palo

A finales de mayo, Donés reapareció al lado de la agrupación que lo vio crecer artísticamente con el videoclip “Eso que tú me das” del álbum Tragas o escupes. Este video sería el último en el que participó con su grupo.

En él, el vocalista de Jarabe de Palo interpreta la letra de la canción que representa un mensaje de agradecimiento. “Eso que tú me das es mucho más de lo que te he pedido”, comienza a cantar Pau Donés.

En la canción, el intérprete aparece energético y como un grande a pesar de su visible cambio físico tras su lucha contra el cáncer. El video que ya cuenta con más de 3 millones 571 mil visualizaciones se ha llenado de mensajes de duelo ante la noticia de última hora.