Murió Martin Pasko, escritor de DC Comics

CIUDAD DE MÉXICO.- Martin Pasko, escritor de DC Comics, falleció, de causas naturales, el domingo por la noche a los 65 años en su casa de North Hills, California, de acuerdo con una publicación de Facebook de su amigo, el escritor Alan Brennert, informó The Hollywood Reporter.

“(Probablemente) Hayas leído su trabajo, acreditado o no, o hayas disfrutado de un cómic o un programa de televisión o incluso un evento de parque temático que mejoró, incluso mientras se quejaba implacablemente de las dificultades de hacerlo tan buen como ‘debería’ ser. Marty no tenía genio para hacer nada fácil (especialmente para él), pero tenía genio real para hacer magia creativa”, escribió Paul Levitz, ex presidente de DC Comics, en Facebook.

Pasko, cuyo nombre real era Jean-Claude Rochefort, nació en Quebec en 1954, y su trabajó destacó en un inicio por sus publicaciones en columnas de cartas de cómics y fanzines, como Fantazine, que cofundó con Brennert.

Comenzó su carrera como escritor de historietas en 1972, y en 1974 se volvió un colaborador habitual de varias líneas editoriales de DC, sobre todo del personaje Superman; de igual forma, escribió historias para La Liga de la Justicia, Mujer Maravilla y La Cosa del Pantano.

También realizó proyectos televisivos como Max Headroom, Buck Rogers in the 25th Century, y La Dimensión Desconocida, y animaciones como Las Tortugas Ninja, G. I. Joe y Thundarr the Barbarian, aunque su trabajo más conocido fue Batman: La Serie Animada, así como el filme Batman: La Máscara del Fantasma, personaje que lo ayudó a ganar un Emmy diurno.

Su labor en DC lo hizo llegar hasta el cargo de editor del grupo de mercado masivo, y se volvió un enlace entre la empresa de cómics y los estudios Warner Bros. hasta el 2005, para los que trabajó como consultor de las series Smallville y Aves de Presa.