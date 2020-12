Murió la modelo Stella Tennant

CIUDAD DE MÉXICO.-La modelo británica Stella Tennant falleció cinco días después de haber cumplido 50 años; fuentes de la Policía indicaron que no hubo circunstancias sospechosas en torno del deceso, de acuerdo con BBC News.

“Con tristeza anunciamos la repentina muerte de Stella Tennant ocurrida el 22 de diciembre del 2020. Stella fue una mujer maravillosa y una inspiración para todos nosotros. La extrañaremos mucho”, indicó la familia de la famosa en un comunicado.

“Su familia pide que se respete su privacidad. Los arreglos para un servicio conmemorativo se anunciarán en una fecha posterior”.

La causa de muerte no fue revelada ni por las fuentes policiacas ni por los allegados a la celebridad, quien se hizo de renombre en los años 90 al aparecer en sesiones de fotos para publicaciones como Harper’s Bazaar y Vogue.

Tennant formó parte de pasarelas de diseñadores como Versace, Karl Lagerfeld y Alexander McQueen, al igual que en campañas de publicidad de marcas como Burberry, Jean Paul Gaultier y Calvin Klein.

“Versace está de luto por la muerte de #StellaTennant. Stella fue la musa de Gianni Versace durante muchos años, así como amiga de la familia. Vamos a extrañarte por siempre, Stella. Descansa en paz”, se lee en un mensaje publicado en la cuenta oficial de la firma.

Tennant fue la nieta del undécimo duque de Devonshire, Andrew Cavendish, y su esposa, Deborah Mitford, y antes de convertirse en modelo estudió una carrera en escultura en la Escuela de Artes de Winchester.

No obstante, cuando el fotógrafo de Vogue Steven Meisel la descubrió, su vida dio un giro de 180 grados y comenzó su trayectoria en el mundo del modelaje, el cual alcanzó una nueva cima cuando, a finales de los años 90, fue revelada como el nuevo rostro de Chanel por Karl Lagerfeld.

Tras su primer embarazo, en 1998, abandonó las pasarelas para dedicarse a la maternidad de tiempo completo, aunque años después volvió ante los reflectores de manera parcial; en 1999 se casó con el el fotógrafo francés David Lasnet, con quien tuvo cuatro hijos.

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.

Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn

— VERSACE (@Versace) December 23, 2020