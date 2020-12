Murió Hugh Keays-Byrne, villano de ‘Mad Max’

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Hugh Keays-Byrne, que interpretó al villano en la película original Mad Max y en la secuela 36 años después, murió este martes 1 de diciembre a los 73 años.

“Me entristece informar que nuestro amigo Hugh Keays-Byrne falleció ayer en el hospital”, escribió el miércoles en Facebook el cineasta Brian Trenchard-Smith, amigo y colaborador de Keays-Byrne.

Nacido en Cachemira, India, en 1947, Keays-Byrne se mudó a Gran Bretaña cuando era niño y entró al mundo de la actuación a los 20 años, uniéndose a la Royal Shakespeare Company en 1968.

Desempeñó pequeños papeles en una serie de películas a lo largo de la década de los 70, entre ellas Stone, Mad Dog Morgan y The Trespassers, antes de conseguir un papel protagonista en la película de 1978, The Death Train.

Al año siguiente, interpretó al malvado “Toecutter” en Mad Max, filme protagonizado por Mel Gibson.

Keays-Byrne continuó interpretando papeles pequeños en la televisión hasta su siguiente gran oportunidad, cuando le ofrecieron el papel de otro villano, Immortan Joe, en Mad Max: Fury Road de 2015.

El mundo recuerda a Keays-Byrne por representar la encarnación del mal, sin embargo en la vida real tenía un corazón generoso, así lo confirmó el cineasta Trenchard-Smith.

“Ofrecía una mano amiga a la gente necesitada y exhibía un sentido del humor único, se preocupaba por la justicia social y la preservación del medio ambiente, mucho antes de que estos temas se pusieran de moda, su vida estaba gobernada por su sentido de la unidad de la humanidad”, añadió el cineasta en su cuenta de Facebook.

El escritor Ted Geoghegan, también escribió en sus redes sociales sobre el lamentable fallecimiento de Keays-Byrne.

“Era un humano absolutamente maravilloso que luchó muy duro por los temas ambientales y humanitarios, era un héroe no reconocido del cine australiano”, expresó Geoghegan.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq

— Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020