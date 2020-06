Murió Bonnie Pointer, integrante de The Pointer Sisters

GUADALAJARA.-Bonnie Pointer, del legendario grupo The Pointer Sisters, murió este lunes a los 69 años.

La hermana de la cantante, Anita Pointer, confirmó la noticia hoy en un comunicado a Metro UK.

“Es con gran tristeza que tengo que anunciar a los fanáticos de The Pointer Sisters que mi hermana Bonnie murió esta mañana”, reveló.

“Nuestra familia está devastada, en nombre de mis hermanos y yo y toda la familia Pointer, les pedimos sus oraciones en este momento”.

Aún no se ha revelado la causa de muerte.

“Bonnie era mi mejor amiga y hablamos todos los días, nunca tuvimos una pelea en nuestra vida, ya la extraño y la volveré a ver algún día”, agregó Anita.

La cantante fue fundadora de The Pointer Sisters junto con sus hermanas June, Ruth y Anita. El grupo era mayormente conocido por sus éxitos “Jump (For My Love)”, “I’m So Excited” y “Automatic”.

La intérprete grabó cinco discos con The Pointer Sisters y co-escribió “Fairytale” con Anita, lo que les valió su primer Grammy al mejor grupo country en 1975.

Bonnie salió de la agrupación a mediados de los 70 y gozó del éxito en solitario con su versión de “Heaven Must Have Send You”, la cual alcanzó el número 11 en el ranking Billboard 100.

Algunos famosos han demostrado su pesar por la partida de la estrella a través de Twitter.

“Muy triste de escuchar sobre la muerte de Bonnie Pointer de The Pointer Sisters. Mis oraciones y condolencias a su familia, amigos y fans. Rezo porque su familia encuentre la paz y que los mejores recuerdos de ella lleven sonrisas a sus rostros, antes de que caigan las lágrimas”, escribió Gloria Gaynor.