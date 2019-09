Multas a contribuyentes son excesivas

CID. VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las reformas que pasaron al senado en la que se obliga a contribuyentes que contraten asesores fiscales (contadores públicos) a presentar su plan fiscal de ahorro ante Hacienda para su aprobación, contempla multas de 20 mil pesos hasta los 20 millones de pesos a quien no cumpla con esta disposición, lo cual suena demasiado irracional y excesivo, y que debe ser analizado por los encargados del poder legislativo federal, sostuvo Luis Navarro Rosso especialista fiscal y catedrático de la Facultad de Comercio Victoria de la UAT.

Explicó que están obligando a los asesores fiscales a registrarse ante Hacienda, para poder planear un manejo fiscal a un contribuyente mismo que tiene uno que presentárselo a Hacienda con todas sus alternativas completas para ver si está de acuerdo y que cumplen con lo que dicen la ley y si contesta que se aprueba va a dar un número de registro.

“Si te llegas hacer de un asesor y no lo reportas la multa planeada es de 20 mil a 20 millones de pesos, esto es para manejo fiscal, lo cual suena totalmente desproporcionado, como se puede mantener un rango de 20 a mil a 20 millones de pesos no suena nada lógico y todo por no haberlo registrado para su autorización lo que en sucesiva se aplican un montón de multas a los asesores, fiscales, y claro me imagino que está dirigido a los grandes despachos que manejan empresas que manejan millones de pesos”.

El problema es que la ley no distingue, la sanción no pone metas ni proporciones, no importa el tamaño del negocio ni de las condiciones del contribuyente, el asunto fue que si no cumpliste con registrarlo y aprobarlo están las multas en ese rango.

“Es cierto que se ha abusado por parte de los contribuyentes pero el problema es que también la autoridad hacendaria se va al extremo opuesto muy excesivo porque no es a quien le diste sino que no registraste su plan fiscal para su aprobación, el que se considera la pusieron para las empresas que consiguen quienes les hacen planes fiscales para que les puedan encontrar ahorros fiscales dentro de la ley y por eso el rango de la multa que suena muy excesivo” subrayó.