Mujeres ´guerreras´ reciben brasier especial y prótesis

NUEVO LAREDO, TAM.- Al igual que a otras 28 mujeres que han sido mastectomizadas por el cáncer de mama, María Virginia Carrillo González acudió ayer al Centro de Apoyo Lazo Rosa ubicado dentro del Centro Oncológico, en privada Norberto Treviño 6969, fraccionamiento O.L Longoria, donde recibió de manera gratuita el brasier especial y su prótesis de mama.

La señora María comentó que recibió ambas cosas con mucho júbilo ya que para ella tiene un gran significado, por lo que agradece grandemente a cada una de las mujeres que conforman Lazo Rosa, por el apoyo que han brindado sin ningún interés a tantas mujeres afectadas por el cáncer.

´Si va hacer un incentivo muy grande, me imagino que me voy a ver igual que antes, usaba otro tipo de prótesis pero no la adecuada como la que me entregaron, me hablaron y me dijeron que viniera y les agradezco mucho, la verdad, es un grupo de apoyo muy consciente´, indicó.

Agregó, que en principio pensó que nunca se pondría prótesis, pero al ver la que le habían regalado le sorprendió mucho la calidad con que estaba echa, y sobre todo, el tamaño y el peso muy parecida a un pecho normal. Ella a acudido apenas a tres sesiones de las que realiza Lazo Rosa cada mes.

Precisó, que en el mes de enero pasado le realizaron la mastectomía, luego de ese proceso, estaba renuente a acudir a un grupo de apoyo, porque dijo que ella iba a poder salir adelante sola, pero no fue así, ya que tenía que recurrir a un grupo donde “hablaran su mismo idioma”.

Recordó que al estarse bañando pasó la mano izquierda hacia el brazo derecho que le dolía pegado al pecho, ahí fue donde tocó algo que se asemejaba a una semilla de calabaza, por lo que al día siguiente acudió para que le realizarán los estudios, acudiendo con el ginecólogo, el oncólogo y el internista.

´Actué muy rápido, gracias a eso y a que Dios quiso, estoy aquí todavía, porque fue detectado a tiempo y todo se hizo a tiempo, por la mamografía y el ultrasonido el doctor detectó que tenía que hacer biopsias, el tener los resultados me dijo que en la mama izquierda no tenía cáncer, pero en la derecha sí´, concluyó.

También la señora Hermelinda Solís Rodríguez recibió su brasier especial y su prótesis, quien también dijo estar muy agradecida con la Fundación Lazo Rosa por el apoyo que le está brindando de manera gratuita, ella aún debe continuar con los estudios para detectar cualquier anomalía.

La doctora Berta Estela Pérez Romero, presidenta fundadora de Lazo Rosa, manifestó que desde muy temprano empezaron a llegar las pacientes para recibir su brasier y su prótesis.

Ayer hicieron la entrega a un total de 30 mujeres que han sido mastectomizadas, la entrega continúa en los próximos días.