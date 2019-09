Mujer salva a 97 perritos callejeros del huracán ‘Dorian’

Hasta el momento Chella Phillips ha rescatado 97 perritos a los que trata de mantenerlos lo más a gusto posible, para los enfermos, heridos o asustados usa jaulas donadas que le han hecho llegar, pues todo lo ha relatado en su cuenta e Fecebook.

Otros 79 perros están en un refugio que improvisó, al parecer todos los perros están a salvo a pesar de las tormentas.

Desde hace cuatro años que Chella abrió Perros Sin Voz de Nassau, un refugio para animales en abandono y hasta el momento ha rescatado a más de un millar.

Lo que más le preocupa es que cuando termine el huracán muchas de las islas que conforman las Bahamas tardarán en recuperarse y cientos de perros callejeros necesitarán un hogar.

Después de que la noticia se hizo viral, usuarios de redes sociales donaron dinero para ayudar a su refugio y logró cuadriplicar su meta, en total juntó 90 mil dólares.

Los perritos estrán en su casa hasta que las tormentas se terminen por completo, afortunadamente todos están a salvo, ahora solo queda encontrales un hogar.

No sé qué decir o cómo agradecer, su amor, sus palabras, las donaciones me han mantenido firme y me han dado esperanza, quiero que sepan que no importa cuanto hayan donado, cada centavo se ocupará para mantener a salvo a muchos perros más».