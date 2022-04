Mujer fue agredida físicamente tras provocar accidente

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer fue agredida físicamente después de provocar un accidente que dejó cuantiosos daños materiales; el conductor afectado le dio dos puñetazos en el rostro, aunque la fémina se hizo responsable para pagar los daños.

Héctor, de 30 años, fue acusado por Ingrid, de 44 años, de haberla agredido física y verbalmente, después del choque registrado en Leandro Valle y Venustiano Carranza.

Ingrid conducía una camioneta Dodge Ram 20500 modelo 2003, placas mexicanas, circulando de norte a sur sobre la avenida Leandro Valle.

Al llegar a la intersección con la calle Venustiano Carranza, la fémina se pasa el alto y choca contra un Chevrolet Malibu modelo 2004, placas de Texas, conducido por Héctor, de 30 años.

Esta unidad iba de poniente a oriente por Venustiano Carranza y tras el impacto quedó a media cuadra, sufriendo cuantiosos daños.

“Me pase el rojo porque se me resbalo el pie y me paré para ver que les había pasado y el muchacho me agredió con palabras altisonante y cuando fui a mi troca por el número de mi hermana, él me agredió en la cara”, fue lo declarado por Ingrid a las autoridades viales.