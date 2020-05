Muestra Microsoft nuevos juegos de Xbox Series X

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante una transmisión de Inside Xbox, Microsoft mostró avances de 13 nuevos juegos que serán de los primeros títulos en estar disponibles y optimizados para Xbox Series X.

Dentro de los juegos mostrados destaca Assassin’s Creed Valhalla, juego desarrollado por Ubisoft en el que los jugadores se convertirán en Eivor, un legendario vikingo que explorará un mundo abierto, dinámico y maravilloso en el brutal contexto de la Edad Media en Inglaterra.

Además de Assassin’s Creed Valhalla, ésta fue la alineación de juegos mostrados en Xbox Series X:

-Bright Memory Infinite (Playism)

-Call of the Sea (Raw Fury)

-Chorus (Deep Silver)

-DiRT 5 (Codemasters)

-Madden NFL 21 (Electronic Arts)

-Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment)

-Scorn (Ebb)

-Second Extinction (Systemic Reaction)

-The Ascent (Neon Giant / Curve Digital)

-The Medium (Bloober Team)

-Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox Interactive)

-Yakuza: Like a Dragon (SEGA)

De acuerdo con Microsoft, los 13 títulos están preparados para funcionar a resolución 4K hasta a 120 cuadros por segundo.

Al contar con tecnologías como DirectX Raytracing con hardware acelerado para ofrecer mayor fidelidad de iluminación, sombras y reflejos, además del sistema DirectStorage, la consola mejorará el rendimiento de los juegos en la unidad de estado sólido y ofrecerá tiempos de carga más rápidos.

Otra de las novedades de la próxima generación de Xbox es Smart Delivery, un sistema que permitirá a los usuarios comprar un videojuego y recibir la versión de Xbox One y Xbox Series X, sin cargo adicional.