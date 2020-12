Muere Xinxing, la panda más longeva del mundo

CHINA.-La panda mas longeva del mundo Xinxing murió a los 38 años de edad en el zoológico Chongqin, China. Su tiempo de vida equivale a unos 110 años en edad humana, es decir, la panda vivió poco más de un siglo.

Xinxing fue criada en cautiverio. En su último tramo de vida, la panda presentó pérdida de apetito y somnolencia, haciendo que su estado de salud se deteriorara poco a poco desde octubre.

Pese a que muchos veterinarios y expertos vieron a la panda Xinxing durante semanas, no pudieron evitar su muerte. El pasado 8 de diciembre la panda murió debido a un fallo multiorgánico derivado de su avanzada edad, mismo que le provocó varias infecciones en las vías respiratorias y problemas digestivos.

The world’s oldest panda living in captivity, Xinxing, has died. She was 38 years and 4 months old and spent most of her time in Chongqing Zoo in southwest China. #panda #China #zoo pic.twitter.com/XNLW0r7HaS

