Muere Robert Morse, actor de ‘Mad Men’, a los 90 años

Cd. de México, México.-El actor Robert Morse, reconocido por su papel en Mad Men, falleció a sus 90 años. Su muerte fue confirmada este miércoles; sin embargo, se desconoce su causa.

Su interpretación de Bertram Cooper durante 74 episodios en la aclamada serie Mad Men le otorgó cinco nominaciones al Emmy durante los ocho años que estuvo al aire.

El actor tuvo una exitosa carrera tanto en el escenario como en la pantalla, trabajando por seis décadas. Su primera producción fue en los años 60 en Broadway en Cómo Tener Éxito en los Negocios Sin Intentarlo Realmente, actuación que le dio un Tony a Mejor Actor Musical.

Tiempo después, ganó otro Tony por su papel como Truman Capote en la obra de 1990 Tru.

Después de Mad Men, Robert Morse regresó a Broadway para trabajar con Nathan Lane en la reposición de The Front Page en 2016.

«Tenía esos ojos claros y fríos de un buscador de sabiduría y verdad. Deseándole a ese niño eterno la paz eterna en su nuevo hogar para siempre. Lo logró sin realmente intentarlo», dijo David Krane, compositor de Broadway.

Le sobreviven su esposa Elizabeth Roberts y sus hijos Charlie, Robin, Hilary y Andrea .

