Muere Randall, quien quitó invicto a Chávez

CIUDAD DE MÉXICO.- Frankie Randall, peleador que le quitó a Julio Cesar Chávez el invicto en 1994, falleció a los 59 años de edad.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, confirmó el deceso del peleador y ex campeón mundial estadounidense.

El llamado “Cirujano” sorprendió al mundo boxístico al propinarle su primera derrota a JC el 29 de enero de 1994 en la que fue la inauguración del ring en el Hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Incluso, en esa pelea, el ídolo de Culiacán sufrió su primera visita a la lona.

Después de 12 asaltos, los jueves vieron ganar a Randall por decisión dividida.

Julio tomaría revancha pronto, pues lo derrotó por decisión técnica en mayo del mismo año.

Y habría una tercera pelea entre ellos, ya veteranos, en mayo de 2004 donde el “César del Boxeo” se llevó la decisión.

El originario de Alabama se retiró en 2005 con marca de 58-18-1, 42 KO’s, y fue monarca Superligero del CMB y AMB.

I’m so sorry to learn of the passing away of Frankie Randall. The one who shook the world by dethroning then undefeated @Jcchavez115 . May he Rest In Peace pic.twitter.com/EwSXYO0Tnv

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 23, 2020