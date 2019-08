Muere por comer tacos en EU

E.U.-Un hombre de California murió después de competir en un concurso para ver quién comía más tacos en un partido de las ligas menores de béisbol, informaron el miércoles las autoridades.

Dana Hutchings, de 41 años, murió la noche del martes poco tiempo después de llegar al hospital, dijo Tony Botti, vocero del Departamento de Policía de Fresno.

A Hutchings le harán una autopsia el jueves para determinar la causa de la muerte, dijo Botti. De momento no se sabía cuántos tacos pudo haber comido el hombre ni si ganó el concurso.

La competencia de la noche del martes permite que los aficionados califiquen para el Campeonato Mundial de Comer Tacos del sábado, que se llevará a cabo en el festival anual de food trucks de Fresno, reportó la televisora KFSN-TV.

El vocero del equipo Fresno Grizzlies, Derek Franks, no respondió de momento los mensajes de The Associated Press. El equipo no hizo referencia al incidente en ninguna de sus redes sociales el miércoles, pero un anuncio para la competencia del sábado seguía publicado en su página de Facebook.

Durante el Campeonato Mundial de Comer Tacos 2018, el comedor profesional Geoffrey Esper se engulló 73 tacos en ocho minutos, reportó la televisora.

Los concursos de quién puede comer más se han convertido en un atractivo importante en festivales, encuentros deportivos y otros eventos. Uno de los más populares es el concurso de comer hot dogs anual Nathan’s Famous July Fourth en el malecón de Coney Island en Nueva York, en donde el campeón de este año se comió 71 salchichas con sus panes.