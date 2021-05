Muere piloto de Moto3 tras accidente en clasificación

FLORENCIA.- El Hospital Careggi, en Florencia, informó que el motociclista suizo Jason Dupasquier murió este domingo tras un accidente durante la clasificación de Moto3 para el Gran Premio de Italia.

“A pesar de los mejores esfuerzos del personal médico del circuito y de todos los que posteriormente atendieron al piloto suizo, el hospital ha anunciado que Dupasquier ha sucumbido tristemente a sus lesiones”, dijo MotoGP en un comunicado.

Dupasquier, de 19 años, se vio involucrado en un accidente con Ayumu Sasaki y Jeremy Alcoba hacia el final de la sesión del sábado, y que de inmediato fue señalado con bandera roja.

Dupasquier cayó y fue atropellado por su propia motocicleta y la de Sasaki, mientras que Alcoba visiblemente conmocionado dijo más tarde en la televisión que pensaba que también había pasado por encima de las piernas del piloto suizo.

Fue tratado en la pista durante aproximadamente 30 minutos antes de que un helicóptero aterrizara y lo llevara por aire a un hospital en Florencia.

#WorldSBK will stand in solidarity with our friends and colleagues in the #MotoGP paddock by observing a minute of silence in memory of Jason Dupasquier.

In motorsport, we are a family and it is in times like this where we all come together. pic.twitter.com/MkOHdJ6v5w

— WorldSBK (@WorldSBK) May 30, 2021