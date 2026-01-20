El Dólar
Muere persona tras incendio de vivienda; llamada alerta a las autoridades

Bomberos sofocaron el fuego y autoridades localizaron un cuerpo calcinado, quedando el caso bajo investigación ministerial

Al arribo, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las labores para controlar y sofocar el incendio, localizando en el interior del inmueble a una persona fallecida. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante la madrugada del sábado una persona fue localizada sin vida tras el incendio de una casa habitación en la calle Francisco Javier Mina, cruce con 20 de Noviembre, en la colonia Centro de esta frontera, informaron autoridades.

El reporte fue recibido a las 01:44 horas a través del número de emergencias, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad pública hacia el domicilio señalado con el número 1606, donde se observaba fuego activo en una vivienda.

Al arribo, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las labores para controlar y sofocar el incendio, localizando en el interior del inmueble a una persona fallecida, por lo que notificaron de inmediato a las autoridades ministeriales.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio alrededor de las 02:15 horas y confirmaron que en un cuarto independiente, ubicado al fondo del terreno, se encontraba el cuerpo calcinado de una persona, aparentemente del sexo masculino.

De acuerdo con la inspección preliminar, el inmueble corresponde a una construcción de madera tipo americana utilizada como bodega, y en la parte posterior un cuarto de concreto acondicionado como habitación, donde se localizó una estructura de cama con el cuerpo encima.

Como primeros respondientes, elementos de la Guardia Estatal de Coordinación Nuevo Laredo acordonaron el área con cinta delimitadora para restringir el acceso, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se recababa información en el lugar.

La autoridad informó que el caso quedó a disposición del Ministerio Público, quien ordenó el traslado del cuerpo para la necropsia de ley y continuará con las investigaciones para determinar las causas del incendio y el fallecimiento.

