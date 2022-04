Muere Naomi Judd, estrella del country

TENNESSEE, EU.- Naomi Judd, la cantante de Country e integrante del dúo The Judds, ganador del Grammy, y madre de Wynonna y Ashley Judd, murió a los 76 años.

Las hijas anunciaron su muerte el sábado en un comunicado facilitado a The Associated Press.

«Hoy las hermanas hemos vivido una tragedia. Hemos perdido a nuestra hermosa madre por una enfermedad mental», decía el comunicado. Estamos destrozadas. Estamos atravesando un profundo dolor y sabemos que, al igual que nosotras la queríamos, ella era querida por su público. Nos encontramos en un territorio desconocido».

Las Judds iban a ser incluidos en el Salón de la Fama de la Música Country el domingo y acababan de anunciar una gira por estadios que comenzaría en otoño, su primera gira juntos en más de una década.

Las intérpretes, madre e hija, consiguieron 14 canciones No. 1 en una carrera que abarca casi tres décadas. Después de llegar a la cima de la música country, lo dejaron en 1991 tras diagnosticarle hepatitis a Naomi Judd.

Los éxitos de los Judd incluyeron «Love Can Build a Bridge» en 1990, «Mama He’s Crazy» en 1984, «Why Not Me» en 1984, «Turn It Loose» en 1988, «Girls Night Out» en 1985, «Rockin’ With the Rhythm of the Rain» en 1986 y «Grandpa» en 1986.

Originaria de Kentucky, Naomi trabajaba como enfermera cuando ella y Wynonna empezaron a cantar juntas profesionalmente. Sus armonías únicas, junto con elementos de música acústica, bluegrass y blues, las hicieron destacar en el género en aquel momento.

Las Judds publicaron seis álbumes de estudio y un EP entre 1984 y 1991 y ganaron nueve premios de la Asociación de Música Country y siete de la Academia de Música Country.

Obtuvieron un total de cinco premios Grammy con éxitos como «Why Not Me» y «Give A Little Love».

El dúo cantaba temas sobre la familia, la creencia en el matrimonio y la virtud de la fidelidad.

Como Naomi tenía un aspecto tan joven, las dos fueron confundidas como hermanas al principio de su carrera.

Su hija Ashley Judd es una actriz conocida por sus papeles en películas como Kiss the Girls, Doble Riesgo, y Fuego Contra Fuego.

A Naomi Judd le sobrevive su marido y también cantante, Larry Strickland, quien fue corista de Elvis Presley.