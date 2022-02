Muere la cantante india Lata Mangeshkar a los 92 años

NUEVA DELHI.- Lata Mangeshkar, una legendaria cantante india con una prolífica y rompedora discografía reconocida por mil millones de personas en el sur de Asia, ha fallecido, según su médico.

La emblemática cantante murió a los 92 años a causa de un fallo multiorgánico en el hospital Breach Candy de Mumbai. De acuerdo al reporte del doctor Pratit Samdani fue hospitalizada el 11 de enero tras contraer Covid-19.

India declaró dos días de luto nacional y dijo que Mangeshkar recibiría un funeral de estado. Las banderas del país ondearán a media asta, según dijo en Twitter la cadena pública Doordarshan.

Los mensajes de condolencia comenzaron en cuanto se anunció el fallecimiento.

«Estoy consternado más allá de las palabras», tuiteó el primer ministro, Narendra Modi. «Ella deja un vacío en nuestra nación que no puede llenarse. Las próximas generaciones la recordarán como un estandarte de la cultura india, cuya melodiosa voz tenía una capacidad sin par para cautivar a la gente».

Durante casi ocho décadas, Mangeshkar fue una popular cantante de playback, interpretando temas que después simulaban cantar actores de los elaborados musicales de Bollywood. También se la apodaba cariñosamente como «Reina de la melodía» y «el ruiseñor de India».

Las canciones de Mangeshkar, siempre llenas de emoción, eran a menudo tristes y sobre amor no correspondido, aunque otras hablaban de orgullo nacional.

Nacida en Maharashtra el 28 de septiembre de 1929, comenzó cantando en encuentros religiosos con su padre, que también era cantante por formación. Tras mudarse a Mumbai, la capital de la industria india del cine, se convirtió en una estrella con un inmenso atractivo, que seducía al público con su voz delicada a la par que clara e inmortalizó la música hindi.

Paid my last respects to Lata Didi in Mumbai. pic.twitter.com/3oKNLaMySB

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022