Muere Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta

LOS ÁNGELES.- La actriz Kelly Preston, quien hizo papeles cómicos y dramáticos junto a actores que van de Tom Cruise en “Jerry Maguire” a Arnold Schwarzenegger en “Twins” (” Gemelos”), falleció el domingo, dijo su esposo, John Travolta. Tenía 57 años.

Travolta dijo en un post en Instagram que su esposa por 28 años falleció tras una batalla de dos años con un cáncer.

“Con mucho pesar les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama”, dijo el actor. “Libró una valiente pelea con el amor y el apoyo de muchos”.

La pareja tuvo tres hijos, el mayor de ellos fallecido en 2009.

“En shock con esta triste noticia”, dijo Maria Shriver en Twitter. “Kelly fue un alma tan brillante y cariñosa, una actriz talentosa, y una mamá y esposa amorosa. Se me rompe el corazón por su familia que ya ha conocido tal tristeza y dolor”.

Preston tuvo una larga trayectoria en el cine y la televisión. Protagonizó con Kevin Costner la película de 1999 “For the Love of the Game” (“Por amor”). En 2003, actuó en “What a Girl Wants” (“Lo que una chica quiere”) y fue la mamá en la adaptación con actores reales de “The Cat in the Hat” (“El gato”). Al año siguiente apareció en el video de Maroon 5 de “She Will Be Loved”.

Russell Crowe tuiteó que conoció a Preston “primero a finales del 92, creo… (Y) en 1995 audicionamos juntos para ‘Breaking Up’ (‘Un amor inconcluso’), Salma Hayek obtuvo el papel”. Crowe dijo que no veía mucho a Preston, “pero cuando lo hacía, siempre era la misma joya de ojos brillantes”.

Ocasionalmente apareció en películas con su marido, incluyendo en “Battlefield Earth” (“Batalla final: Tierra”) del 2000.

Preston y Travolta se casaron en una ceremonia a la medianoche en París en 1991, cuando esperaban a su primer hijo, Jett.

En enero de 2009, Jett Travolta murió tras sufrir un ataque de convulsiones en la casa vacacional de la familia en las Bahamas, a los 16 años. El deceso derivó en un caso judicial luego que un conductor de ambulancias y su abogado fueron acusados de intentar extorsionar a los actores, reclamando 25 millones de dólares a cambio de no publicar información sensible sobre la muerte de su hijo.

Travolta declaró en un juicio penal que terminó siendo anulado y estaba dispuesto a rendir testimonio por segunda vez, pero decidió abandonar el caso. Citó el estrés que el juicio y la pérdida de su hijo habían infligido sobre la familia.

Tanto Preston como Travolta volvieron a actuar. Preston regresó con un papel en “The Last Song” (“La ultima canción”), una adaptación de una novela de Nicholas Sparks protagonizada por Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

Preston y Travolta tuvieron otros dos hijos: Ella Bleu, nacida en el 2000, y Benjamin, nacido en 2010.

Ella escribió el domingo en Instagram: “Nunca he conocido a una persona más valiente, fuerte, hermosa y amorosa que tú. Cualquiera que haya tenido la fortuna de conocerte o haber estado en tu presencia coincidirá en que tienes un brillo y una luz que nunca dejan de brillar y eso hace que cualquiera a tu alrededor se sienta instantáneamente feliz”.

Travolta y Preston se conocieron rodando “The Experts” (“Los expertos”), de 1988.

Su última película juntos fue “Gotti” (“El jefe de la mafia: Gotti”) de 2018, en la que Travolta interpretaba a John Gotti y Preston a la esposa del jefe mafioso, Victoria.

“El amor y la vida de Kelly serán por siempre recordados”, escribió Travolta en Instagram. “Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre, así que discúlpennos si no saben de nosotros por un tiempo. Pero por favor, sepan que sentiré su efusión de afecto en las semanas y meses por venir mientras nos recuperamos”.

El deceso de Preston fue primero reportado por la revista People.